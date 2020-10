L'ultima parte del 2020 è cominciata sotto lo stendardo dell'innovazione, con il debutto del nuovo pieghevole targato Samsung, dispositivo che è riuscito a convincere più del suo predecessore anche grazie ad una maggiore resistenza. Secondo le molteplici indiscrezioni, la famiglia Fold diventerà sempre più importante, fino ad assorbire e sostituire la gamma Note: insomma, sembra che il futuro del colosso tecnologico sia pieghevole e siamo curiosi di scoprire che cosa si inventerà per i prossimi modelli. Un'anticipazione ci arriva da un nuovo brevetto, che potrebbe mostrare il design di Samsung Galaxy Z Fold 3, con una particolare novità.

Samsung Galaxy Z Fold 3: il nuovo pieghevole potrebbe avere una striscia LED per le notifiche

Il nuovo brevetto targato Samsung è stato depositato a marzo 2019 presso gli uffici del WIPO ed è stato approvato a inizio ottobre 2020. Il documento mostra uno smartphone appartenente alla gamma Fold, stavolta con un'aggiunta che potrebbe regalare grandi soddisfazioni in termini estetici. A questo giro, infatti, la cerniera che consente l'apertura e la chiusura del display presenta anche una striscia LED che può essere sfruttata per le notifiche di messaggi, chiamate e applicazioni. Ovviamente non vi la certezza assoluta, ma questa novità potrebbe fare capolino con il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3, in arrivo nella seconda metà del 2021.

Il prossimo flagship pieghevole di Samsung dovrebbe avere dalla sua anche il supporto alla S-Pen, dettaglio che renderà ancora più appetibile il dispositivo, specialmente per quanto riguarda la fascia business. E ovviamente, come non immaginare una display esterno più ampio? Ma – come anticipato in vari punti – al momento non è dato di sapere quale sarà il design definitivo e le nuove caratteristiche del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3.

