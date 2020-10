Redmi Note 8/7 e Redmi 9/8/7/6: ecco quando arriverà la MIUI 12

La MIUI 12 si sta via via espandendo nel mondo, ma quando arriverà su Redmi Note 8, 7 e Redmi 9 ,8 , 7 e 6? Tutte le notizie ufficiali in tal senso le trovate nel nostro articolo dedicato, contenente la roadmap della nuova UI. Informazioni ufficiali a parte, in rete ci si chiede quando arriverà sui modelli mancanti (non più molti). A tal proposito, sta correndo in rete un nuovo rumor che riporterebbe le date di arrivo sui succitati modelli.

Spuntano le presunte date di arrivo della MIUI 12 su vari modelli Redmi e POCO

È importante fare una doverosa premessa. Questi sono rumors, non dati forniti da Xiaomi, quindi prendeteli cum grano salis e non lamentatevi se non si concretizzeranno. La sua fonte è uno dei numerosi canali Telegram dove si parla di Xiaomi e MIUI: potrebbe avere un fondo di verità, ma non lo assicuriamo. Al contempo, è pressoché certo che i modelli mancanti della MIUI 12 fanno parte della fase 3 di rilascio e ci vorranno poche settimane perché arrivi su tutti.

Fatta questa premessa, nel post condiviso su Telegram si specificano le seguenti date:

Redmi Note 8 e Note 7: entro il 10 ottobre

Redmi 9 Prime e POCO M2: entro il 15 ottobre

Redmi 8: entro il 22 ottobre

Redmi 7: entro il 25 ottobre

Redmi 6: entro il 30 ottobre

Il resto dei modelli non ancora aggiornati: entro il 14 novembre

Specifichiamo un'altra cosa: il canale Telegram in questione pare essere indiano e bisogna tenere a mente che la MIUI si ramifica in più versioni. C'è quella principale China, la prima da aggiornarsi, a cui poi seguono in cascata quelle Global, India, EEA e così via. Ciò significa che se effettivamente queste date verranno rispettate, è possibile che le ROM per noi occidentali arrivino successivamente. In ogni caso, vi basterà seguirvi per sapere se e quando il vostro Xiaomi si aggiornerà alla MIUI 12.

