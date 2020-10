Samsung e Android 11: ecco i modelli che saranno aggiornati

Samsung sta preparando la nuova release della One UI 3.0, basata sull'ultimo major update di Google, ovvero Android 11. Come ogni anno, la fine del 2020 sarà caratterizzata dalla transizione dalla precedente One UI 2.5, attualmente l'ultima versione stabile dell'interfaccia proprietaria. Samsung non è certamente la più celere negli aggiornamenti, ma almeno saranno diversi i modelli che verranno portati ad Android 11.

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2020

Samsung e One UI 3.0: ecco i modelli che saranno aggiornati ad Android 11

Contrariamente a quanto fatto da Nokia, Samsung non ha ancora pubblicato una vera e propria roadmap per l'aggiornamento ad Android 11 e One UI 3.0. Ad oggi abbiamo soltanto una prima fase di Beta Pubblica per la serie S20 e Note 20, ancora non disponibili in Italia. Ci atteniamo a quanto fatto con il precedente Android 10, portato su un vasto numero di modelli di fascia alta, media e bassa.

Lista modelli Samsung che riceveranno Android 11

Modello Data Samsung Galaxy S20 – Beta Pubblica (USA e Corea del Sud) Samsung Galaxy S20 5G – Beta Pubblica (USA e Corea del Sud) Samsung Galaxy S20+ – Beta Pubblica (USA e Corea del Sud) Samsung Galaxy S20+ 5G – Beta Pubblica (USA e Corea del Sud) Samsung Galaxy S20 Ultra – Beta Pubblica (USA e Corea del Sud) Samsung Galaxy S20 FE – Samsung Galaxy S20 FE 5G – Samsung Galaxy S10 – Samsung Galaxy S10 5G – Samsung Galaxy S10+ – Samsung Galaxy S10e – Samsung Galaxy S10 Lite – Samsung Galaxy Note 20 – Beta Pubblica (USA e Corea del Sud) Samsung Galaxy Note 20 Ultra – Beta Pubblica (USA e Corea del Sud) Samsung Galaxy Note 10 – Samsung Galaxy Note 10 5G – Samsung Galaxy Note 10+ – Samsung Galaxy Note 10+ 5G – Samsung Galaxy Note 10 Lite – Samsung Galaxy Z Fold 2 – Samsung Galaxy Fold – Samsung Galaxy Fold 5G – Samsung Galaxy Z Flip 5G – Samsung Galaxy Z Flip – Samsung Galaxy A01 – Samsung Galaxy A10 – Samsung Galaxy A10e – Samsung Galaxy A11 – Samsung Galaxy A20 – Samsung Galaxy A20e – Samsung Galaxy A20s – Samsung Galaxy A21 – Samsung Galaxy A21s – Samsung Galaxy A30 – Samsung Galaxy A30s – Samsung Galaxy A31 – Samsung Galaxy A40 – Samsung Galaxy A41 – Samsung Galaxy A50 – Samsung Galaxy A50s – Samsung Galaxy A51 – Samsung Galaxy A51 5G – Samsung Galaxy A60 – Samsung Galaxy A70 – Samsung Galaxy A70s – Samsung Galaxy A71 – Samsung Galaxy A71 5G – Samsung Galaxy A80 – Samsung Galaxy A8s – Samsung Galaxy A90 5G – Samsung Galaxy M01 – Samsung Galaxy M01s – Samsung Galaxy M11 – Samsung Galaxy M21 – Samsung Galaxy M30s – Samsung Galaxy M31 – Samsung Galaxy M31s – Samsung Galaxy M40 – Samsung Galaxy M51 –

