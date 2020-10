Nokia e Android 11: ecco i modelli che verranno aggiornati

Nokia è fra i primi produttori ad aver pubblicato la propria roadmap per l'aggiornamento ad Android 11. Possiamo così scoprire quali saranno i modelli che saranno portati alla nuova release di Google. La lista non è detto che sia definitiva e non è totalmente da escludere che altri modelli vengano aggiunti. Nel caso, provvederemo ad aggiornarla nel corso dei prossimi mesi.

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2020

Nokia rivela la roadmap dei modelli che riceveranno l'aggiornamento ad Android 11

La lista dei modelli di smartphone Nokia che riceveranno l'aggiornamento ad Android è abbastanza nutrita. Questo grazie soprattutto al software stock utilizzato, nonché da una certa cura degli updates e ad un catalogo non esageratamente ampio. Tuttavia, la roadmap contiene solamente modelli usciti con Android 9 Pie (o Android 10), perciò niente da fare per i tanto sperati 3 major update. Tutti i dispositivi usciti con Android 8 Oreo non si spingeranno oltre ad Android 10, almeno stando a quanto confermato finora.

Lista modelli Nokia che riceveranno Android 11

Modello Data Nokia 9 PureView Q2 2021 Nokia 8.3 5G Q4 2020-Q1 2021 Nokia 8.1 Q4 2020-Q1 2021 Nokia 7.2 Q1-Q2 2021 Nokia 6.2 Q1-Q2 2021 Nokia 5.3 Q4 2020-Q1 2021 Nokia 4.2 Q1 2021 Nokia 3.4 Q1 2021 Nokia 3.2 Q1-Q2 2021 Nokia 2.4 Q1 2021 Nokia 2.3 Q1 2021 Nokia 2.2 Q4 2020-Q1 2021 Nokia 1.3 Q1 2021 Nokia 1 Plus Q2 2021

