A inizio mese sono spuntate varie immagini dedicate a Find X2 Pro in versione speciale, a tema League Of Legends. Il flagship debutterà il 19 ottobre e sarà in buona compagnia: infatti, oltre ad un OPPO Watch sempre in stile Lol sarà lanciato anche il primo smartwatch con display tondo del brand cinese, chiamato Watch RX. Ecco i primi dettagli sul dispositivo, insieme al teaser che ce ne mostra il design.

OPPO Watch RX: tutto quello che sappiamo sul nuovo smartwatch

Mentre il modello quadrato ha fatto capolino anche in Italia (e di recente è tornato alla carica in patria anche in versione ECG), OPPO ha finalmente alzato il sipario su Watch RX, primo modello equipaggiato con un display a colori circolare. I primi segnali di questa novità in arrivo risalgono a circa un mese fa, quanto sono comparsi in rete dei brevetti dedicati ad un wearable ben diverso da quello attuale: comunque le immagini pubblicate dalla casa cinese ci presentano un dispositivo differente rispetto a quanto visto nei brevetti, ma lo spirito è lo stesso.

Al momento le specifiche sono ancora sconosciute. La prima immagine mostra uno smartwatch tondo, con un display caratterizzato da una cornice non proprio ottimizzata. Il corpo – presumibilmente in metallo – presenta una colorazione blu e di lato trova spazio un pulsante fisico (forse anche un altro, poco più su, non visibile nell'immagine).

OPPO Watch RX debutterà in versione League Of Legends Edition, ma non sappiamo se ci sarà anche una variante standard. Probabilmente ne sapremo di più durante l'evento del 19 ottobre, dove sarà presentata tutta la serie di prodotti OPPO dedicati a Lol.

