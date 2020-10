Huawei Mate 40: svelati i prezzi (salati), ma non sarà facile comprarlo

Continuano a moltiplicarsi i leak sulla famiglia Huawei Mate 40, di cui adesso scopriamo anche i prezzi. Il noto leaker Teme ha svelato quelli che sarebbero i costi di listino dei modelli che vedremo in occidente. Mi riferisco a Mate 40 Pro, ma anche Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design, dato che il modello base dovrebbe rimanere esclusivamente in Cina.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 40, Pro, Pro+ e Porsche Design: tutte le differenze della fotocamera

Un leak ci rivela i presunti prezzi di listino per la serie Huawei Mate 40

Partiamo con il modello principale che vedremo anche in Europa, ovvero Huawei Mate 40 Pro. Per questo dispositivo, il prezzo ammonterebbe a 1100€, praticamente la stessa cifra a cui è stato proposto Mate 30 Pro (ovvero 1099€). Ma non dimentichiamoci che questa volta la strategia commerciale è un'altra, con la presenza di un ulteriore modello di fascia superiore. Come accaduto fra P40 Pro e P40 Pro+, avremo anche Mate 40 Pro+, il cui prezzo dovrebbe ammontare a ben 1400€. Salirebbe anche il prezzo di Mate 40 RS Porsche Design: se la scorsa generazione si attestava sui 2095€, il nuovo modello dovrebbe spingersi fino a 2500€.

È ancora presto per darle per certe, ma Teme si è sempre rivelato molto affidabile, pertanto le cifre dovrebbero essere più o meno queste. Se da un lato non abbiamo un vero e proprio aumento per Mate 40 Pro, dobbiamo considerare che questa volta il “vero” top di gamma sarà il Plus, il cui costo è superiore di ben 300€. Vedremo se le novità implementate varranno effettivamente questo sovrapprezzo. Tuttavia, lo stesso Teme specifica che ci sarà una scarsa disponibilità per Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design. Il ban USA ha duramente colpito la filiera produttiva dell'azienda, a partire dalle unità del Kirin 9000 di TSMC, non sufficienti per soddisfare un'ampia commercializzazione su scala globale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu