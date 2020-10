Problemi per Redmi Note 8: MIUI 12 in ritardo e non di poco

POCO F1Anche se fa parte dei modelli che la riceveranno ufficialmente, la MIUI 12 sta tardando ad arrivare nella serie Redmi Note 8. Non solo sul modello base, ma anche su Note 8T e Note 8 Pro, in particolar modo per l'area occidentale. Ad oggi soltanto Note 8 si è aggiornato alla MIUI 12 China Stable, mentre niente da fare per le versioni Global ed EEA.

I possessori di Redmi Note 8 potrebbero dover aspettare ancora molto per la MIUI 12

Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato un articolo proprio in merito alla MIUI 12 su Redmi Note 8 (e non solo), con delle presunte date. Secondo queste, l'aggiornamento sarebbe già dovuto arrivare, ma così non è stato, come possono testimoniare i possessori di Note 8, Note 8T e Note 8 Pro. A generare ulteriore confusione ci ha pensato un grafico in cui si parlava di ottobre come del mese buono per l'aggiornamento.

Tuttavia, parrebbe che l'aggiornamento alla MIUI 12 su Redmi Note 8 si farà ancora attendere. Prima che continuiate a leggere, specifichiamo che anche in questo caso non si tratta di notizie veramente ufficiali. Ma essendo state proferite da un moderatore del forum Xiaomi, quindi vicino all'argomento, sono comunque valide di attenzione.

E secondo quanto affermato, l'aggiornamento arriverebbe “tra un mese se tutto va bene“, perciò durante il mese di novembre. Il motivo di questo ritardo potrebbe essere legato ai bug riscontrati, come nel caso di POCO F1. Sarà vero? A questo punto, solo il tempo ce lo dirà.

