Xiaomi Mi MIX 3 5G si aggiorna alla MIUI 12 Global/EEA Stable | Download

Ebbene sì: dopo tante polemiche, anche Xiaomi Mi MIX 3 5G si sta iniziando ad aggiornare alla MIUI 12. Nella fattispecie, l'aggiornamento è destinato all'utenza europea, trattandosi della MIUI 12 EEA Stable. Niente da fare, invece, per gli utenti con ROM Global e China, purtroppo ancora fermi alla vecchia MIUI 10. C'è da dire, però, che di tutti gli aggiornamenti alla MIUI 12, questo è uno dei pochi basati su Android 9 Pie. Purtroppo l'update ad Android 10 potrebbe non arrivare mai, come già indicato in precedenza. Per il momento dovrete necessariamente fare affidamento a custom ROM alternative, come la Pixel Experience.

Aggiornamento 19/10: anche le unità Vodafone di Mi MIX 3 5G si stanno aggiornando alla MIUI 12 EEA Stable. Ve ne parliamo a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Tutti gli aggiornamenti per Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme | Settembre 2020

Xiaomi Mi MIX 3 5G è vivo e vegeto: arriva l'aggiornamento alla MIUI 12 Stabile

Per la precisione, l'aggiornamento per Xiaomi Mi MIX 3 5G è quello con la MIUI 12 EEA Stable alla versione iniziale V12.0.1.0.PEMEUXM. Vi ricordiamo che delle novità della MIUI 12 abbiamo ampiamente parlato nell'articolo dedicato. Come in tutti i casi, l'installazione andrà effettuata agendo tramite custom recovery TWRP, non prima di aver compiuto lo sblocco del bootloader. Lo staff di GizChina non si assume alcuna responsabilità in caso di malfunzionamenti eventuali.

Aggiornamento 19/10

Dopo il rilascio generale della MIUI 12 Global Stable, anche le unità brandizzate Vodafone di Xiaomi Mi MIX 3 5G si stanno aggiornando. Tuttavia, fate attenzione: il link che trovate qua sotto è quello generico, nel caso spuntasse anche quello brand Vodafone lo inseriremo.

Scarica la MIUI 12 Global Stable per Mi MIX 3 5G

Scarica la MIUI 12 EEA Stable per Mi MIX 3 5G



Se voleste rimanere aggiornati sulle release della MIUI 12 per il vostro dispositivo, vi ricordiamo che nell'articolo dedicato trovate tutte le ultime versioni aggiornate quotidianamente.

Come installare la MIUI 12 Stabile

Le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu