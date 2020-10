Recensione Xiaomi Oclean Air 2: lo spazzolino elettrico al giusto prezzo

Dando un'occhiata al catalogo offerto da Xiaomi, e da tutte le sue aziende sussidiarie, troviamo una quantità di prodotti sterminata. Non solo, quindi, smartphone ma anche tanti dispositivi afferenti alla salute, alla domotica e all'igiene personale. Ed è proprio tra questi ultimi che troviamo il prodotto di cui vi andiamo a parlare oggi, ovvero Xiaomi Oclean Air 2, uno spazzolino elettrico che propone, forse, il rapporto qualità-prezzo migliore sul mercato. Andiamolo a vedere meglio, dunque, all'interno di questa recensione completa.

Recensione Xiaomi Oclean Air 2

Unboxing

Xiaomi Oclean Air 2, proprio come le versioni precedenti, mostra una cura nei dettagli quasi maniacale. Dando un'occhiata alla confezione, infatti, si nota subito questo aspetto, mostrando sulla parte frontale il prodotto in forma stilizzata, su sfondo completamente bianco. All'interno del box di vendita, dunque, troviamo:

Xiaomi Oclean Air 2;

breve manuale delle istruzioni, in lingua cinese e inglese;

basetta di ricarica con cavo USB-A;

ricambio con testina per lo spazzolino.

Design & Materiali

Quando parliamo di Oclean intendiamo un'azienda che è leader in questo settore, principalmente nella cura dell'igiene personale. Anche se non parliamo, dunque, proprio del prodotto di punta del brand (vedi la recensione di Oclean X Pro) siamo comunque in presenza di un dispositivo da non sottovalutare. Oclean Air 2, infatti, si presenta con una scocca realizzata quasi completamente in metallo, fatto salvo per la testina che, ovviamente, è in plastica. Qui il peso di 92 grammi, con testina, è ben distribuito, non sbilanciandosi troppo in avanti o indietro.

Nell'utilizzo quotidiano non ho avuto alcun problema ad impugnarlo nella maniera corretta, caratterizzandosi anche per la presenza di una superficie satinata molto piacevole al tocco. Anche il tasto superiore, poi, è stato posto in una posizione corretta, permettendoci di cliccare su di esso in qualsiasi momento durante la pulizia dei denti. Vi segnalo, poi, la presenza in basso della base di ricarica e dell'attacco, in alto, per l'inserimento della testina.

Ovviamente tale dispositivo è dotato di una certificazione IPX7, che gli permette di poter essere immerso senza troppi problemi. Occhio a non bagnare troppo la parte bassa, a contatto con la base di ricarica, per evitare malfunzionamenti. Questa componente, infatti, come la base stessa, consigliamo di pulirla preferibilmente con un panno umido.

Funzionalità

A differenza di altri prodotti di questo brand, anche più costosi, qui non è necessaria alcuna connessione con lo smartphone. Non c'è, infatti, un modulo Bluetooth all'interno dello spazzolino che gli permetta di comunicare con il nostro telefono, dunque l'applicazione ufficiale è perfettamente inutile. Mancheranno, quindi, tutti quei consigli e quei parametri relativi alla pulizia dei denti che solitamente troviamo sull'app, dopo ogni sessione. Motivo per cui nelle istruzioni sono indicate alcune procedure per procedere ad un lavaggio quanto più ottimale possibile, senza alcun errore.

Dando un'occhiata alla testina superiore, che andrà cambiata comunque dopo 30 giorni, troviamo un materiale piuttosto spesso. Queste setole, infatti, sono state realizzate dalla American DuPont Tynex Brilliance, un'azienda leader del settore. Nonostante le dimensioni del prodotto siano piuttosto compatte, poi, troviamo al suo interno un motore con una potenza di 220 gf/cm, che quindi permette di rimuovere agilmente anche lo sporco più ostinato. Durante questi giorni di utilizzo, infatti, non ho riscontrato alcun problema sotto questo aspetto, godendo sempre di ottime sensazioni di pulizia dopo una singola sessione. Qualcuno, però, potrebbe considerare magari troppo rigide le setole con cui è stato realizzato lo spazzolino, preferendo magari componenti più morbide. Sotto il profilo della rumorosità, però, credo che nessuno possa lamentarsi, restando ben al di sotto dei 45db.

Oclean Air 2 propone solo due velocità principali, attivabili alternativamente tenendo premuto circa due secondi sul singolo tasto presente sul prodotto. Avremo a che fare, quindi, con un movimento più dolce nel primo caso, e con una vibrazione più accentuata nel secondo. Sebbene le possibilità di scelta siano piuttosto limitate, dunque, sono rimasto soddisfatto di tale dispositivo, soprattutto pensando al prezzo a cui viene venduto.

Autonomia

Sotto questa scocca affusolata troviamo ben 800 mAh di batteria, come su Oclean X Pro. Qui, però, non avendo alcun display da alimentare e riducendo al massimo le proprie funzionalità, l'autonomia è migliore. Diciamo che dipende anche molto dall'utilizzo che se ne fa, ma con la modalità meno energivora forse è possibile arrivare anche a più di 30 giorni di utilizzo continuo con una singola carica. Non avendolo provato, però, per un periodo così lungo, non posso avere un'idea più precisa in merito a questo comparto.

Da quello che viene indicato sul libretto delle istruzioni, poi, la carica completa di questo spazzolino richiede circa 2 ore e 30 minuti.

Prezzo & Conclusioni

Xiaomi Oclean Air 2 costa solo 29 euro, grazie al nostro coupon su eBay che, ovviamente, vi lascio qui sotto. Si tratta, dunque, di una cifra irrisoria per le prestazioni che vengono offerte da tale unità. Non abbiamo alcune funzioni smart che lo avrebbero reso sicuramente più all'avanguardia ma, per circa 30 euro, non credo che sia possibile trovare tanto di meglio sul mercato. Spiccano su tutti, infatti, la cura dei dettagli e la facilità di utilizzo. Con un singolo tasto, infatti, potete controllare le sue due modalità principali, non dovendovi preoccupare di altro.

Coloro che sono alla ricerca di uno spazzolino elettrico non troppo complicato, che abbia meno funzionu smart possibili, potrebbero trovare in questo Oclean Air 2 un valido alleato. Non lasciatevi ingannare, quindi, dal prezzo così basso: si tratta di un prodotto di qualità che, rispetto alla concorrenza, propone una qualità leggermente superiore.