La settimana di offerte di GearBest comincia alla grande con un prodotto dedicato agli utenti in cerca di una stampante 3D economica ed affidabile: Alfawise U50 è disponibile a prezzo scontato per un periodo limitato di tempo, con spedizione dai magazzini europei dello store. Un'occasione da non perdere!

Alfawise U50 è la stampante 3D low budget per tutti, neofiti ed esperti | Offerta lampo

L'Alfawise U50 è un prodotto pensato sia per i neofiti alle prese con la loro prima stampante 3D, che per utenti più esperti. Facile e rapido da montare (in cinque, semplici passaggi), il dispositivo è equipaggiato con un display touch da 3.5 pollici e grazie ai suoi movimenti precisi è adatta anche ai progetti più impegnativi.

La stampante 3D Alfawise U50 è in offerta lampo sullo store GearBest, con tanto di spedizione dall'Europa: per la pagina dedicata non dovrete far altro che cliccare sul pulsante in basso ed inserire il prodotto nel carrello (non sarà necessario alcun codice sconto). Se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu