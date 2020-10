Di tanti prodotti che arrivano in Occidente da Xiaomi YouPin, ci sono anche accessori non smart ma altrettanto utili, come il portachiavi Smartfern che diventa un metro ed è in offerta lampo ad un ottimo prezzo in sconto su Cafago.

Il design di questo portachiavi Xiaomi YouPin Smartfern è molto semplice, quadrato, quasi come se fosse un piccolo cuscino in pelle bovina. Al suo interno però, ha un utile metro che misura fino ad 1.5 m. In più, ha un comodo tasto che permette di riavvolgere il nastro facilmente.

Le misure del portachiavi Xiaomi YouPin Smartfern sono molto compatte, visto che parliamo di 6.5 x 6 x 1.5 cm per un peso di 40 grammi. Praticamente sta bene ovunque.

Il portachiavi Xiaomi YouPin Smartfern arriva quindi su Cafago ad un prezzo in sconto molto interessante di 10.10 €, grazie all'offerta lampo.

