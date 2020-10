La mobilità smart è diventata quasi un'esigenza, oltre che un piacere, per milioni di utenti. Tra i mezzi più scelti c'è sicuramente il monopattino elettrico, possibilmente pieghevole ma anche economico, come può essere il NIUBILITY N1, che è in offerta lampo e sconto con Coupon con spedizione da Europa ad un prezzo davvero interessante.

Il monopattino elettrico economico NIUBILITY N1 è l'ottima alternativa economica, con codice sconto e spedizione dall'Europa

Le specifiche del monopattino elettrico pieghevole NIUBILITY N1 sono quelle giuste per una mobilità senza compromessi, grazie alla sua velocità di 25 km/h e fino a 25 km di autonomia, reso possibile da sole 3-4 ore di ricarica della batteria da 7.8 Ah con potenza da 250W. Le ruote sono pneumatici anti-urto da 8.5″. Inoltre, non manca il cruscotto LED per monitorare il viaggio, una struttura in alluminio aerospaziale in grado di reggere fino ai 120 kg di peso ed una luce LED per illuminare il percorso di notte.

Il nuovo monopattino elettrico pieghevole ed economico NIUBILITY N1 è disponibile al convincente prezzo di 227€ in offerta con il codice sconto che trovate nel box sottostante, oltre alla spedizione dai magazzini europei (Germania). N.B. se non doveste visualizzare il codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che lo store GoGoBest consente di pagare tramite PayPal, quindi di beneficiare di tutte le sicurezze del caso.

