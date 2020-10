La famiglia Reno si prepara ad allargarsi ulteriormente, con l'arrivo di quello che scopriamo oggi essere OPPO Reno 4 F. Sarà un nuovo modello di smartphone per la fascia mid-range, con connotati similari a quelli dei suoi “fratelli”. Come ci suggeriscono teaser ufficiali e relativi slogan, Reno 4 F punterà ad offrire un look accattivante, puntando su uno spessore contenuto.

Aggiornamento 12/10: OPPO Reno 4 F è finalmente ufficiale. Trovate tutte le specifiche di seguito.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi, OPPO e Vivo si alleano e creano AQS, per un audio migliore

OPPO Reno 4 F: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

L'OPPO Reno 4 F si presenta con un design praticamente identico a F17 Pro, uscito qualche settimana fa, quindi con una scocca a due strati uno lucido ed uno opaco. Anche le specifiche sono pressoché le stesse: display Full HD+ Super AMOLED con punch-hole doppio da 6.43″, una CPU MediaTek Helio P95 con 9MX-HP8 a 970 MHz, un comparto fotocamera a quattro sensori da 48 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolare e 2 monocromatiche, le selfie camera invece sono da 16 + 2 MP con sensore di profondità.

Andando a scrutare le caratteristiche della batteria, in Reno 4 F troviamo un modulo da 4000 mAh con ricarica rapida a 18 W QuickCharge, mentre le misure sono da 160.14 x 73.7 x 7.48 mm, per un peso molto leggero di 164 grammi. Infine, per le memorie troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Presenti Bluetooth 5.1, Type-C, Wi-Fi Tri-Band e jack per cuffie da 3.5 mm. Per il sistema operativo troviamo Android 10 con ColorOS 7.2

OPPO Reno 4 F – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Reno 4 F arriva quindi in Indonesia ad un prezzo di listino di 4.299.000 rupie indonesiane, cica 247 € al cambio, praticamente lo stesso range di prezzo per l'F17 Pro in India.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu