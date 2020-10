ColorOS 7/7.1 Stabile: link per i modelli OPPO | Download

Volete fare il download dell'ultima versione disponibile della ColorOS 7 e 7.1 Stabile per il vostro smartphone OPPO? Ancor prima dell'ultima ColorOS 11 basata sull'ultimo Android 11 c'è la settima edizione, la quale si divide in due versioni. La prima è la ColorOS 7, annunciata a fine 2019 ma arrivata nel 2020 a causa di uno sviluppo travagliato dal Coronavirus. A questa è poi seguita una versione intermedia, la ColorOS 7.1, annunciata assieme al lancio della serie Find X2.

Se avete uno smartphone targato OPPO, in questo articolo dedicato trovate l'ultima versione disponibile per i modelli compatibili con ColorOS 7 e 7.1 Stabile. Si tratta delle release destinate al pubblico italiano, in modo da darvi la ROM più completa per il pubblico occidentale.

ColorOS 7 e 7.1 Stabile: tutte le versioni disponibili al download per OPPO

ColorOS 7.1

Qua di seguito trovate la lista degli smartphone OPPO per i quali è disponibile al download la ColorOS 7.1.

Modello Versione Recovery OPPO Find X2 Pro CPH2025_11_A.30 Scarica OPPO Reno2 Z CPH1951EUEX_11_C.32 Scarica OPPO Reno 10X Zoom CPH1919EX_11_C.28 Scarica OPPO Reno 5G CPH1921_11_C.26 Scarica OPPO Reno CPH1917EX_11_C.31 Scarica OPPO A9 2020 CPH1941EUEX_11_C.74 Scarica OPPO A5 2020 CPH1931EX_11_A.52 Scarica OPPO A72 CPH2067_11_A.42 Scarica OPPO A52 CPH2069_11_A.42 Scarica

ColorOS 7

Questi, invece, sono i modelli OPPO per i quali è disponibile al download la precedente ColorOS 7.

Modello Versione Recovery OPPO Find X2 Lite CPH2005_11_A.42 Scarica OPPO Find X2 Neo CPH2009_11_A.42 Scarica OPPO Find X CPH1875EUEX_11_F.16 Scarica OPPO Reno2 CPH1907EUEX_11_C.36 Scarica OPPO Reno Z CPH1979EX_11_C.24 Scarica OPPO RX17 Pro CPH1877_11_F.41 Scarica OPPO A91 CPH2001EUEX_11_C.40 Scarica

Come installare la ColorOS 7.1/7 sul tuo smartphone OPPO

Prima di tutto vi consigliamo di effettuare un backup dei vostri dati, in modo da salvaguardarli nel caso qualcosa andasse storto. Una volta scaricato il firmware della ColorOS 7.1/7 per il vostro modello OPPO, copiatelo nella cartella principale della memoria interna. Spegnete lo smartphone e mettetelo in carica. Tenete premuto tasto Power e Volume- per avviarlo in modalità recovery. Una volta avviata, selezionate “Installa dal dispositivo/Installa da memoria interna” e cliccate sul file ZIP prima copiato. A questo punto il dispositivo si riavvierà, facendo partire la procedura di installazione dell'aggiornamento che impiegherà qualche minuto.

