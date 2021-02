Essere un network di tecnologia richiede essere sempre aggiornati su tutte le novità di questo mondo così vasto e sempre nuovo. Avere una voce social è fondamentale per portare tutti i contenuti più interessanti, per questo GizChina è oggi anche su TikTok con tutorial, trucchi e curiosità sugli smartphone!

GizChina su TikTok: ultime novità, tutorial e curiosità sul tech dalla Cina

Cosa troverete quindi sul nostro canale TikTok? Guide, ma anche curiosità e novità del mondo della tecnologia Made in China con i brand cinesi più gettonati come Xiaomi, OPPO, Huawei con trucchi da utilizzare su smartphone e chicche che non sapevate di avere sui vostri dispositivi.

Quotidianamente il nostro team vi porterà contenuti sempre nuovi per portarvi non solo elementi utili all'esperienza d'uso come scritto sopra, ma anche per strappare una risata.

A questo link trovate il canale per intero, mentre sotto trovate un esempio di post che potrete trovare al suo interno.

⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .