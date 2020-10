Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2021: ecco alcune immagini del prodotto

Nell'ultimo periodo sembra che Lenovo sia al lavoro per rinnovare alcune sue linee di prodotti. Motivo per cui in rete stanno comparendo sempre più leak ed immagini a riguardo, che mostrano alcuni nuovi dispositivi del brand. Tra questi, dunque, troviamo anche Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2021, una nuova edizione di questo prodotto che, sotto certi aspetti, dovrebbe mostrare diversi cambiamenti dal punto di vista estetico rispetto alla passata edizione.

ThinkPad X1 Carbon proporrà un form factor in 16:10?

Secondo le ultime indiscrezioni a riguardo, pare che Lenovo voglia implementare qualche importante modifica su alcuni prodotti di punta. Motivo per cui il prossimo ThinkPad X1 Carbon potrebbe mostrare un display con form factor in 16:10. Questa, però, non sarebbe in assoluto una novità, dato che tale pannello è già stato implementato di recente su ThinkPad X1 Nano.

Dalle immagini sembra chiaro come questo nuovo laptop presenti una cerniera differente rispetto al passato. Oltre questo, poi, il telaio sembra essere più rigido e i due speaker audio sono stati postati a lato, proprio accanto alla tastiera. Notiamo, inoltre, la presenza di alcune porte per la connettività, come l'ingresso USB-A, il jack audio da 3,5mm ed il tasto di accensione/spegnimento.

