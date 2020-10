Realme M1 e N1: tutto sugli spazzolini elettrici del brand

La strategia 1+4+N di Realme punta al passaggio dal settore degli smartphone a quello lifestyle, creando un vero e proprio ecosistema di prodotti. In quest'ottica, la casa asiatica ha lanciato le sue cuffie TWS (in varie versioni), uno smartwatch e una smartband, insieme a tanti altri accessori. A riprova del fatto che il brand è intenzionato ad andare sempre più a fondo e a conferma della strategia adottata, ecco spuntare Realme M1, il primo spazzolino elettrico sonico dell'azienda: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo!

Aggiornamento 07/10: dopo il modello M1, l'azienda asiatica ha lanciato anche il nuovo spazzolino N1. Trovate tutti i dettagli in basso, nella sezione dedicata a questa novità.

Realme M1 e N1: tutto sul primo spazzolino elettrico sonico e sul resto della famiglia

M1 – Design e caratteristiche

Il primo spazzolino elettrico targato Realme ha debuttato oggi, in occasione del lancio in India dei modelli 7 e 7 Pro. Il nuovo Realme M1 presenta una design abbastanza canonico per questa tipologia di prodotti ed è disponibili nelle colorazioni Elegant Blue e Suave White. Il dispositivo adotta una motore sonico avanzato, in grado di offrire fino a 34.000 vibrazioni al minuto. Grazie alle dimensioni compatte e alla rumorosità al di sotto dei 60 dB l'esperienza utente ne esce vincitrice.

La testina – una soluzione da 3.5 mm – è dotata di setole antibatteriche Dupont, una garanzia per questo tipo di prodotti. Le setole presentano una disposizione arrotondata, in modo da spazzolare i denti con delicatezza adattandosi perfettamente alla loro forma.

M1 – Funzionalità ed autonomia

Lo spazzolino elettrico Realme M1 promette fino a 90 giorni di autonomia; presente il supporto alla ricarica wireless rapida (induttiva) tramite l'apposita basetta. Parlando di funzionalità, il dispositivo presenta quattro modalità di pulizia (Soft – Clean – White – Polish Mode), in modo da adattarsi a molteplici esigenze. Ovviamente non manca la certificazione di impermeabilità IPX7.

Realme N1 è ufficiale: cosa cambia con il nuovo spazzolino elettrico

Durante l'evento del 7 ottobre l'azienda ha presentato le sue prime cuffie TWS ANC e la smart TV SLED, una smart camera ed perfino una versione alternativa del mid-range 7 Pro. Insomma, una vera e propria valanga di novità che si è arricchita ulteriormente con il nuovo spazzolino elettrico sonico Realme N1. Il design varia leggermente rispetto al modello M1 mentre in termini di autonomia a questo giro si sale a 130 giorni grazie alla batteria integrata da 800 mAh (ricaricabile tramite USB Type-C). Anche in questo caso abbiamo l'impermeabilità IPX7, così come le setole antibatteriche. Rispetto all'M1 trova spazio un motore sonico da 20.000 vibrazioni al minuto, leggermente meno performante (per favorire autonomia e prezzo contenuto).

Realme M1 / N1 ufficiali – Prezzo e disponibilità dello spazzolino sonico

Il prezzo dello spazzolino elettrico sonico Realme M1 è di 1.999 rupie, circa 23€ al cambio attuale. Il prezzo del nuovo modello Realme N1 è invece di appena 799 rupie, circa 9€ al cambio attuale. Al momento la commercializzazione è prevista solo per il mercato indiano, ma non è da escluderne l'arrivo in Europa in futuro.

