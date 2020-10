Le migliori custom ROM con Android 11 per OnePlus Nord

Tra pochi giorni farà il suo ingresso sul mercato il prossimo flagship 8T, eppure sono tante le indiscrezioni in merito ai nuovi modelli della serie Nord, in arrivo addirittura a fine ottobre. Insomma, OP non scherza e sembra che nei piani dell'azienda ci sia una vera e propria invasione. Ovviamente non si arriverà ai livelli di Xiaomi e Redmi (con decine e decine di telefoni all'anno), ma di certo avere qualche dispositivo in più a prezzo abbordabile sarà un ottimo incentivo per far avvicinare nuovi utenti al brand. Da questo punto di vista OnePlus Nord si è rivelato una scelta vincente e se anche voi siete in attesa di Android 11 ma non riuscite a resistere, eccovi le migliori custom ROM disponibili.

OnePlus Nord: le migliori custom ROM basate su Android 11 (e tanto altro)

Come al solito quando si parla di modding e personalizzazioni spinte sarà necessario avere il bootloader sbloccato e TWRP, in modo da poter procedere con il flash delle varie ROM. Per quanto riguarda le migliori custom ROM per OnePlus Nord basate su Android 11, il portale di XDA è di certo un focolaio di novità e pian piano stanno aumentando i progetti in tal senso.

AOSP

Si parte con la classica AOSP (che abbiamo già citato qui), ossia la prima vera release dedicata al nuovo major update dell'OS del robottino verde. Mentre la versione ufficiale della OxygenOS 11 latita ancora, i developer del sottobosco di appassionati di modding si sono dati da fare per portare Android 11 a bordo del mid-range. Per maggiori dettagli e il link al download, qui trovate il thread dedicato.

PixysOS

La nuova PixysOS si basa sulla release AOSP di cui sopra ed offre un'esperienza quasi completamente stock, seppur con qualche aggiunta da non sottovalutare. Qui trovate il thread con tutti i dettagli.

Le migliori custom ROM con Android 10 per OnePlus Nord, Google Camera, kernel e tool per unbrick

Le ROM dedicate ad Android 11, purtroppo, sono giunge al capolinea, almeno per il momento. Non appena arriveranno altre release provvederemo ad aggiornare questo articolo con eventuali aggiunte. Nel frattempo, eccovi una selezione delle migliori custom ROM dedicate a OnePlus Nord, stavolta su base Android 10.

Se invece puntate ad un custom kernel, in basso trovate un paio di soluzioni niente male: entrambe offrono massima stabilità e la possibilità di apportare vari miglioramenti per ottimizzare prestazioni e durata della batteria, ma nel caso di Stormbreaker si tratta di una soluzione più minimale, semplice ed equilibrata.

Per concludere vi lasciamo con la nostra guida per installare la Google Camera (la trovate qui) ed un pratico tool dedicato all'unbrick di OnePlus Nord realizzato da uno dei developer di XDA (qui trovate il thread dedicato).

