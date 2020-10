Come forzare i 120 Hz in tutte le app su POCO X3 NFC

Il nuovo POCO X3 ha regalato una valanga di soddisfazioni agli appassionati di Xiaomi (a cominciare da noi, trovate tutti i dettagli nella nostra recensione). Tra le caratteristiche del medio gamma spicca anche un display con refresh rate fino a 120 Hz, una chicca che consente di godere di alcune app e giochi (qui la lista dei titoli compatibili) alla massima fluidità. Nonostante ciò il dispositivo sfrutta la funzione Dynamic Refresh Rate per impostare in modo intelligente la frequenza di campionamento in base al software aperto in primo piano: tutto ciò per non andare ad impattare sull'autonomia. La batteria è l'ultima delle vostre preoccupazioni? Allora ecco come fare per forzare i 120 Hz in tutte le app su POCO X3 NFC!

POCO X3 NFC: ecco come fare per forzare i 120 Hz in tutte le app

Come funziona il Dynamic Refresh Rate

Com'è facile intuire leggendo la nostra introduzione, anche impostando i 120 Hz, il dispositivo tornerà ai 60 Hz standard in determinati scenari e – come sottolineato – si tratta di una contromisura pensata per non far pesare la feature sulla batteria. Ad esempio, durante la visione di un video a 50 Hz la frequenza di aggiornamento scenderà automaticamente, per poi salire alle stelle nel caso di un gioco compatibile. Anche se si tratta di un cambio repentino questo viene facilmente notato da molti utenti che percepiscono il Dynamic Refresh Rate come una funzionalità che castra il dispositivo. Se fate parte anche voi di questa schiera, allora ecco come forzare i 120 Hz in tutte le app a bordo del vostro fidato POCO X3 NFC.

Prerequisiti

La soluzione ci arriva da XDA, tramite una procedura che permette di sfruttare a pieno i 120 Hz. Per prima cosa è necessario avere il bootloader sbloccato, i permessi di root e Magisk V21.0 installato (trovate tutto qui). In basso trovate i vari tool da scaricare ed installare.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

Procedura completa per disattivare il Dynamic Refresh Rate e forzare i 120 Hz in tutte le app

Una volta che avrete scaricato i vari software di cui sopra (tra cui un emulatore di terminale per Android) potrete procedere con i passaggi di seguito.

Aprite l'app terminale ed eseguite il comando “su”; eseguite il comando “props” dall'elenco scegliete l'opzione 5 “Add/edit custom props” scegliete n “new custom prop”; digitate “ro.vendor.dfps.enable”; il valore predefinito dovrebbe essere true, quindi digitate false; scegliete 2 “post-fs-data”; scegliete n ma non riavviate; scegliete di nuovo n e digitate “ro.vendor.smart_dfps.enable”; il valore predefinito dovrebbe essere true, quindi digitate false; scegliete 2 “post-fs-data”; riavviate il dispositivo.

Dopo aver riavviato, il vostro POCO X3 NFC dovrebbe andare costantemente a 120 Hz. La procedura è stata testata solo con MIUI stock e non è dato di sapere se funzionante anche su custom ROM. Altro dettaglio importante riguarda l'autonomia: disattivando il refresh rate automatico ci sarà un consumo più elevato della batteria (si parla del 10/18%). Per maggiori informazioni, chiarimenti e quant'altro, in fonte trovate il link al thread presente su XDA.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu