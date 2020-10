Gli elettrodomestici più moderni ed intelligenti sono ormai una prerogativa in casa, ma spesso hanno prezzi davvero alti. Quindi, un aspirapolvere ciclonico economico come lo Xiaomi Deerma DX700S può essere la soluzione ideale visto il suo prezzo al minimo storico spedito da Europa grazie all'offerta con codice Coupon su Geekbuying.

Xiaomi Deerma DX700S: aspirapolvere ciclonico economico con funzione 2-in-1 in offerta sconto con Coupon al minimo storico su Geekbuying

Il design dell'aspirapolvere ciclonico Xiaomi Deerma DX700S è molto moderno ed in linea con il trend attuale. Sebbene sia un elettrodomestico cablato, esso ha tante funzioni che vi permetteranno di arrivare in ogni angolo della casa. Infatti, esso può svolgere una funzione 2-in-1 che lo fa diventare un aspirabriciole portatile così da arrivare su tutte le superfici grazie anche agli accessori annessi. Inoltre, ha una potenza di 600 W, una potenza di aspirazione di 15.000 Pa, è silenzioso in quanto ha un suono sotto i 75 dB ed ha una capacità di cattura della polvere di 0.8 Litri.

L'aspirapolvere ciclonico Xiaomi Deerma in offerta su Geekbuying ha un triplo filtro a rete in cotone, una rotazione a 180°, mentre i vari accessori sono i seguenti: aspiratore piatto, pavimento parquet e spazzola circolare. Quanto al materiale di costruzione, è fatto di un ottimo ABS molto resistente.

Xiaomi Deerma DX700S è l'aspirapolvere ciclonico economico che va in offerta sconto su Geekbuying all'imperdibile prezzo di 36.10 €, grazie al Coupon sconto che trovate nel box codice in basso, senza dimenticare la spedizione da Europa gratis.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu