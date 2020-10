Presentati ad inizio settembre, i nuovi modelli della serie 7 sono finalmente pronti al debutto anche da noi in Europa e in Italia. Dopo aver riscosso un discreto successo in India, i due nuovi medio gamma sono pronti a fare breccia anche nel cuore di noi occidentali grazie ad un design in linea con i trend attuali ed una serie di caratteristiche di tutto rispetto (come la ricarica ultra rapida). Andiamo a conoscere meglio Realme 7 e 7 Pro (qui la recensione), tra immagini, scheda tecnica, prezzo e disponibilità in Italia.

Aggiornamento 12/10: il modello Pro è disponibile all'acquisto su Amazon, con spedizione Prime. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme 7 e 7 Pro ufficiali in Italia: tutto sui nuovi mid-range

Display e caratteristiche

Similmente a quanto visto con la controparte indiana, Realme 7 e 7 Pro adottano un design collaudato, ma che rappresenta una naturale continuazione di quello visto con i modelli 6 e 6 Pro. Entrambi i modelli sono dotato di un display ampio, dotato di un punch hole per la selfie camera; sul retro trova spazio una quad camera rettangolare, posizionata in alto a sinistra. Manca il lettore d'impronte digitali posteriore: nel caso del modello base abbiamo un modulo laterale, mentre il fratello maggiore Pro adotta un sensore ID sotto il display.

Il motivo è presto detto: Realme 7 Pro è equipaggiato con un pannello Super AMOLED da 6.4″ Full HD+, con tanto di certificazione TUV. Il refresh rate è impostato sui classici 60 Hz. Nel caso di Realme 7, invece, abbiamo uno schermo LCD da 6.5″ Full HD+, stavolta con refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 120 Hz.

Hardware e batteria

Il modello 7 Pro arriva con il supporto alla ricarica SuperDart da 65W, che va a ricaricare completamente la batteria da 4.500 mAh in appena 34 minuti. Lo smartphone ha dalla sua una Quad Camera Sony da 64 MP con Starry Mode e nuovi filtri mentre frontalmente avremo una selfie camera da 32 MP (all'interno del punch hole). A muovere il tutto, lo Snapdragon 720G.

Per quanto riguarda il modello standard non manca il supporto alla ricarica da 30W ed una capiente batteria da 5.000 mAh. Stavolta però il dispositivo è mosso dal MediaTek Helio G95 mentre il comparto fotografico vede protagonista una Quad Camera AI con un sensore principale da 48 MP. Di seguito trovate tutti i dettagli in merito alla scheda tecnica di entrambi i modelli.

Realme 7 – Scheda tecnica

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, protezione Gorilla Glass 3 e refresh rate a 90 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, protezione Gorilla Glass 3 e refresh rate a ; dimensioni di 162,3 x 75,4 x 9,4 mm per 196 g;

processore octa-core MediaTek Helio G95 ;

; GPU ARM Mali-G76 MC4;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 64/128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD ;

GB di storage UFS 2.1 espandibile via ; lettore d'impronte laterale;

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.8-2.3-2.4-2.4 con grandangolare a 119°, macro e sensore per la profondità, PDAF e video 4K;

f/1.8-2.3-2.4-2.4 con grandangolare a 119°, macro e sensore per la profondità, PDAF e video 4K; selfie camera da 16 MP f/2.1;

f/2.1; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS, ingresso mini-jack;

batteria da 5.000 mAh con ricarica Dart a 30W;

con ricarica Dart a 30W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme 7 Pro – Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI e protezione Gorilla Glass 3;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI e protezione Gorilla Glass 3; dimensioni di 160,9 x 74,3 x 8,7 mm per 182 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G ;

; GPU Qualcomm Adreno 618;

8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD ;

GB di storage UFS 2.1 espandibile via ; lettore d'impronte nel display;

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.8-2.3-2.4-2.4 con grandangolare a 119°, macro e sensore per la profondità, PDAF e video 4K;

f/1.8-2.3-2.4-2.4 con grandangolare a 119°, macro e sensore per la profondità, PDAF e video 4K; selfie camera da 32 MP f/2.5;

f/2.5; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/NavIC, NFC, ingresso mini-jack, speaker stereo ;

; batteria da 4.500 mAh con ricarica Super Dart a 65W;

con ricarica Super Dart a 65W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme 7 e 7 Pro: prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo Realme 7 è di 179€ per la versione da 4/64 GB; si sale a 199€ per il modello da 6/64 GB, fino a 249€ per il taglio da 8/128 GB. Le vendite partiranno dal 21 ottobre. Per quanto riguarda invece il fratello maggiore Realme 7 Pro, in questo caso il prezzo è di 299€ per la versione da 8/128 GB, in vendita dal 13 ottobre. Inoltre la serie 7 beneficerà di 3 anni di garanzia, con 2 mesi di recesso.

In basso trovate il link all'acquisto per il modello 7 Pro, venduto e spedito da Amazon e disponibile con Prime.

