Il 2020 è stato un anno molto propizio per gli smartphone da gioco. Su tutti, quello che ancora spicca è sicuramente ROG Phone 3, che oltre alle sue già potenti specifiche, si arricchisce di un nuovo profilo audio da parte di Dirac che permette di collegare le cuffie ROG con lo smartphone da gaming ASUS.

ROG Phone 3: ecco come funziona il profilo audio Dirac per il gaming

A comunicare l'aggiornamento del profilo audio di ROG Phone 3 è stata la stessa Dirac, che ha brevettato una correzione della risposta all'impulso e all'ampiezza, andando quindi ad aggiornare digitalmente la qualità del suono delle cuffie, al fine di fornire un audio più naturale ed equilibrato con una localizzazione del suono decisamente più fedele a quella della sorgente.

Ecco le parole in merito del CSO di Dirac, Mats Oberg: “La tecnologia principale di Dirac implementata in queste cuffie ROG, è il risultato di anni di lavoro nei mercati dell'hi-fi e dell'home theater, dove le prestazioni audio sono di fondamentale importanza. Ora stiamo prendendo queste tecnologie e principi acustici e li stiamo applicando al mercato delle cuffie da gaming, dove il suono può fare la differenza tra un'esperienza di gioco ordinaria e straordinaria. ASUS lo capisce e ha dato la priorità alle prestazioni del prodotto sopra ogni altra cosa, motivo per cui sono un collaboratore così straordinario nello spazio di gioco!”

Brevemente, la nuova soluzione audio permette di garantire che le cuffie ROG siano grado di ricreare un suono equilibrato e chiaro al fine di tenere nitido il dialogo. Ecco le cuffie che saranno compatibili con il nuovo profilo audio di ASUS ROG Phone 3: Cetra, Cetra Core, Cetra RGB, Delta, Delta Core, Delta White Edition, Strix Go 2.4, Strix Fusion 300, Strix Fusion 300 PNK LTD, Theta Electret e Theta 7.1.

