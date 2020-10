L'evento Prime Day di Amazon continua anche per oggi, 14 ottobre, e il produttore Spigen si aggiunge alla lista dei brand che partecipano all'iniziativa con sconti ed offerte. Se siete in cerca di un nuovo caricatore wireless, di una soluzione da auto, oppure di una power bank, allora siete nel posto giusto: Spigen è un brand ormai consolidato ed apprezzato quando si parla di accessori e cover per smartphone!

Offerte Spigen per Amazon Prime Day: caricabatterie, cavi, basette wireless e power bank in sconto

Di seguito trovate l'elenco delle offerte Spigen dedicate all'evento Amazon Prime Day, con vari accessori proposti in sconto anche fino al 50% in meno. Come anticipato in apertura si tratta di varie tipologie di prodotto e di certo non resterete delusi. Se non visualizzate correttamente i box presenti in basso, provate a disattivare AdBlock!

Le occasioni dell'Amazon Prime Day continuano sul nostro canale Telegram: in basso trovate tutte le offerte in tempo reale, insieme al pulsante per iscrivervi al canale e visualizzare tutte le promo direttamente dall'app.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu