Amazfit GTR e GTS si aggiornano per capire meglio come dormite

Dopo aver debutto nella loro seconda generazione in Italia, Amazfit GTR e GTS stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software. Si tratta di un update per niente trascurabile, dato che è stato pensato per migliorare l'analisi della qualità del sonno.

Amazfit GTR e GTS ricevono un nuovo aggiornamento software: ecco le novità

Il nuovo firmware di Amazfit GTR e GTS che viene introdotto da questo aggiornamento porta con sé il rilevamento della fase REM. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è uno degli stadi più importanti del sonno, durante il quale il sonno è più profondo (ed ha luogo l'attività onirica). Di conseguenza, il software dei due smartwatch diventa così più completo, restituendo un'analisi delle dormite più approfondita.

L'aggiornamento porta il firmware 1.3.7.19 su GTR 47 mm, 1.2.06 sul 42 mm, 0.1.1.19 su GTS e 1.0.2.06 su GTS Lite. Una volta aggiornati, sarà necessario attivare questa funzionalità dall'apposito menu dell'app Zepp (l'ex app Amazfit), andando in Heart Rate–>Detection Method. Inoltre, questo aggiornamento fa sì che Amazfit GTR e GTS abbiano una maggiore precisione del GPS durante l'attività sportiva.

