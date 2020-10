Arrivata nello scorso luglio 2020, l'applicazione dedicata agli indossabili del brand, Xiaomi Wear, che differisce dall'app Mi Fit proprio per questa caratteristica, ha ricevuto un importante aggiornamento, che porta una nuova interfaccia e tante altre novità.

Xiaomi Wear: nuova interfaccia, avatar personalizzato e tante altre feature nel nuovo aggiornamento

Cosa cambia quindi rispetto alla prima versione dell'app? La Xiaomi Wear 2.0, con il nuovo aggiornamento, introduce anzitutto una nuova interfaccia. Essa è colorata e la home page funge da pagina di stato dove controllare la propria attività motoria, con il percorso fatto, le calorie bruciate, con tanto di avatar personalizzato. Inoltre, è implementata una commutazione dei dati che permette di gestire i dati di più dispositivi contemporaneamente.

Molto comoda inoltre la possibilità di poter utilizzare la sola app Xiaomi Wear per poter impostare l'allenamento senza doversi connettere necessariamente ad una Mi Band o un Mi Watch. Ecco gli esercizi supportati in questa modalità: corsa all'aperto, corsa indoor, passeggiate all'aperto e corse in bici. In più, hanno aggiunto una pagina con tutte le abitudini personali tra alimenti, salute e altro.

Per quanto riguarda la frequenza cardiaca, è stato aggiunto il supporto per la Xiaomi Mi Band 5, mentre per altri dispositivi si è ancora in fase di sviluppo. La gestione indipendente però dei vari dispositivi permette sicuramente una chiarezza maggiore in merito. Vi lasciamo in ogni caso il link al download dell'app Xiaomi Wear, nell'attesa che l'aggiornamento arrivi per tutti, dato che è in fase di roll out dalla Cina per poi spostarsi al mercato Global. Ricordiamo che l'app è presente solo per Android, mentre per iOS bisognerà aspettare.

Xiaomi Wear Android | Download

