Xiaomi presenta Pop-Up Shop, il negozio itinerante su ruote

Lo Xiaomi Pop-Up Shop è la nuova esperienza di acquisto pensata dall'azienda sulla falsa riga del simpatico “furgoncino dei gelati” visto qualche giorno fa. Se l'azienda è riuscita a farsi un nome è anche grazie ai Mi Store: pur non essendo un colosso come Samsung e Huawei, sin da subito Xiaomi ha riempito le aree in cui opera di negozi fisici. L'idea, con questi negozi pop-up, è quella di portare questa esperienza in giro per il mondo, grazie ad una conformazione estremamente flessibile.

Xiaomi Pop-Up Shop: come portare i propri prodotti in giro per il mondo

Sì, perché questi Xiaomi Pop-Up Shop altro non sono che dei container su ruote, in grado così di poter essere spostati laddove si voglia posizionarli. Una volta raggiunta la destinazione, viene aperta la carena frontale, rivelando al suo interno un vero e proprio Mi Store in miniatura.

Non sarà grande come un vero e proprio Mi Store, ma lo Xiaomi Pop-Up Shop offre comunque una discreta superfice, grazie anche all'utilizzo della carena movibile. Su di essa, infatti, vengono posizionati i classici tavoli in legno chiaro, sui quali troviamo vari prodotti da testare con mano. Al momento dell'apertura si estende in automatico anche una tettoia, in modo da riparare la sezione esterna. All'interno ci sono altri punti di esposizione, oltre ad una cassa dove pagare i propri acquisti.

Il video è stato postato da Aleksandar Mitic, capo di Tekpoint, uno dei distributori di Xiaomi in quel dell'Austria. L'idea è quella di rendere questi Xiaomi Pop-Up Shop dei Mi Store itineranti: una volta finita la giornata, il container viene richiuso e può essere spostato altrove. In questo modo, la compagnia può portare l'esperienza di acquisto anche in quei posti dove non c'è un Mi Store, specialmente nelle zone più limitrofe delle regioni.

