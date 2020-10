Amazfit lancia le promo di Halloween: tutte le offerte dello store ufficiale italiano!

Con l'arrivo della festa di Halloween, ormai entrata a far parte anche dell'immaginario collettivo di noi italiani, non possono mancare tutta una serie di offerte da parte dei principali brand e tra questi fa da apripista Amazfit. Lo store ufficiale italiano ha lanciato la promo dedicata ad Halloween, contanti indossabili in sconto fino al 1 novembre.

Offerte Halloween: gli sconti arrivano anche sullo store ufficiale italiano di Amazfit!

A partire dal 30 ottobre e – quindi – fino al prossimo 1 novembre, sarà possibile beneficiare delle offerte di Halloween di Amazfit, direttamente tramite Amazfit.shop. Lo store ufficiale italiano ha lanciato un'interessante iniziativa, in cui spiccano a prezzo scontato vari prodotti di Huami. Immancabile il rugged watch T-Rex, dispositivo votato alla resistenza dedicato agli appassionati di attività outdoor. Di recente abbiamo assistito al debutto della seconda generazione, ma GTS e GTR sono ormai iconici e non potevano mancare tra le promo dello store. Di seguito trovate tutti i wearable proposti in offerta!

Come al solito vi ricordiamo che Amazfit.shop porta con sé tutta una serie di vantaggi: in primis si tratta dello shop ufficiale del brand cinese per Italia ed Europa, le spedizioni avvengono direttamente dal nostro paese in 24 ore ed è ovviamente presente la garanzia ufficiale di 24 mesi in Italia.

