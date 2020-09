ASUS ZenFone 7/7 Pro e Android 11: come partecipare al Beta Testing

Dopo ZenFone 6, è anche il turno di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro ad iniziare a ricevere Android 11 Beta. Fortunatamente per noi utilizzatori, i produttori di smartphone Android stanno cercando di sveltire le procedure di aggiornamento. Differentemente dalle versioni precedenti dell'OS Google, con Android 11 diverse aziende stanno testando pubblicamente la nuova release su vari modelli. Pensiamo ad esempio a Xiaomi e Redmi, così come OnePlus, OPPO, Realme, Vivo ed iQOO.

Android 11 inizia a farsi strada su ASUS ZenFone 7 e 7 Pro con la prima Beta

L'annuncio arriva sul forum ufficiale ZenTalk. Da oggi fino al 5 ottobre sarà possibile effettuare la propria candidatura per provare Android 11 Beta su ASUS ZenFone 7 e 7 Pro. Oltre a possedere uno dei due modelli, i requisiti comprendono l'essere un membro ZenTalk e partecipare attivamente alle discussioni. Sarà necessario avere conoscenza della lingua inglese, essere familiari con l'ambiente Android e non avere mai effettuato lo sblocco del bootloader.

Se foste interessati, ecco come avviene l'iscrizione al test di Android 11 Beta su ASUS ZenFone 7 e 7 Pro. Andate in “Impostazioni/Sistema/Aggiornamenti di sistema” e cliccate sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra. Nella schermata selezionate la voce “Enroll in the Beta Test Program” (disponibile solo dal firmware 29.12.18.16 in poi). Confermate le policy della privacy mostrate, effettuate l'accesso col vostro account ASUS e concludete la procedura. Attenzione, però: le ROM Beta non supportano Google Pay e le app bancarie, oltre a non poter scaricare Netflix dal Play Store (sarà necessario ricorrere al file APK).

