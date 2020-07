Xiaomi pare non aver terminato le frecce del suo arco ed è in procinto di lanciare un nuovo flagship, che alcuni rumor arrivati nei giorni scorsi chiamano Mi 10 Ultra (o Super Cup, ma propendiamo per il primo nome). In queste ore però, pare arrivata una certificazione delle reti dalla Cina, che sembrano portare proprio al dispositivo premium del brand.

Xiaomi Mi 10 Ultra: la certificazione delle reti in Cina sembra portare a lui tutti gli indizi

A riportare di questa certificazione delle reti dall'ente nazionale cinese è il noto leaker di Weibo Digital Chat Station, che scrive di uno Xiaomi con M2007J1SC: egli sostiene infatti si tratti di un flagship e facendo quindi 2+2, ci viene da pensare sia proprio il misterioso Mi 10 Ultra.

L'arrivo di questo smartphone però non è una voce inedita di questi giorni, in quanto ad inizio dell'anno il leaker Xiaomishka aveva indicato il modello M2007J1SC come tra quelli pronti ad arrivare sul mercato quest'anno. E se tanto ci dà tanto, potrebbe essere l'anello mancante della gamma Mi 10. Lo stesso Digital Chat Station ha collegato un suo leak di maggio a questa certificazione, segno che i nodi stanno venendo tutti al pettine.

E voi, cosa pensate? Si tratterà dello Xiaomi Mi 10 Ultra oppure di un clamoroso Mi MIX 4 ultimamente dimenticato dagli esperti del settore? Solo il tempo ce lo dirà, intanto voi scrivetecelo nei commenti.

