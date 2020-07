L'idea di gaming per smartphone è ormai qualcosa di presente in modo stabile nell'immaginario dei videogiocatori, sempre più interessati a questo settore. I brand produttori quindi, non stanno a guardare e fiutano il successo introducendo accessori da gaming come i controller. Vivo è una di queste ed ha lanciato il suo controller Lightning, che promette un'esperienza di gioco rapida e ben ottimizzata.

Vivo Lightning: il controller da gaming su smartphone promette stabilità e rapidità di risposta

Sebbene non è una soluzione inedita per un brand di smartphone (basta citare quelli di OPPO e Xiaomi Black Shark, ad esempio), il controller gaming di Vivo sembra essere una soluzione molto ergonomica e compatta. Inoltre, il nuovo Vivo Lightning permette la mappatura automatica grazie al sistema “Game Magic Box” come gli altri competitor. Il sistema Bluetooth 5.0 dovrebbe garantire un ritardo molto basso nella frequenza di risposta, stimata ad 8 ms.

Il controller Vivo Lightning è ottimizzato e pensato per i prodotti del brand come gli iQOO e la serie Nex ed X50. Per altri smartphone Android e gli iPhone, esso funzionerà solo su determinati giochi al momento e va settato all'interno del menù di gioco. Nonostante ciò, il nuovo prodotto del brand ha una levetta analogica 3D ad alta precisione, tre switch dorsali micro-meccanici, un supporto alla personalizzazione dei tasti, una batteria da 360 mAh che promette 150 ore di autonomia ed uno switch tra click standard e turbo che permette di accedere al gioco in modo più rapido.

Vivo Lightning arriva in Cina ad un prezzo molto interessante di 199 yuan, circa 25 €.

