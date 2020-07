Redmi K30 Pro è il device con il miglior rapporto qualità-prezzo su Antutu | Giugno 2020

Come ben sappiamo, Antutu stila periodicamente le classifiche dei migliori smartphone in circolazione. Non solo di quelli appartenenti alla fascia alta del mercato, ma anche di quelli che lottano più in basso e che devono scontrarsi all'interno di un segmento ancora più agguerrito. Talvolta, però, queste classifiche non vengono determinate solo in base alle performance. Vi sono alcune liste, infatti, che indicano i migliori device per rapporto qualità-prezzo in una fascia di 250-350 euro (al cambio), anche su Antutu. Andiamo a vedere, quindi, chi si è aggiudicato il primo posto nel mese di giugno.

iQOO conquista il podio con Z1 e Neo 3

Nonostante all'interno di questa classifica siano presenti tanti smartphone differenti, tutti sono caratterizzati da un buon rapporto qualità-prezzo. Questa top ten, infatti, raccoglie i device migliori del mese di giugno di quest'anno. Dando un'occhiata alla vetta, dunque, troviamo inevitabilmente Redmi K30 Pro, che grazie alla sua sontuosa scheda tecnica, e al prezzo davvero conveniente, è quello che ha totalizzato in assoluto più punti. Subito dietro troviamo due device targati iQOO, ovvero iQOO Z1 e iQOO Neo 3.

Da segnalare, poi, la presenza anche di dispositivi come Meizu 16T e OPPO Reno Ace, che sono riusciti a piazzarsi piuttosto bene all'interno di questa classifica. Vi ricordiamo che, comunque, i prezzi di riferimento sono quelli mostrati su Jingdong. Voi avete acquistato recentemente uno di questi prodotti? Vi ritrovate con queste scelte?

