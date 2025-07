Dove comprare PlayStation 5 Pro: super offerta con il nuovo coupon eBay!

Come ogni generazioni che si rispetti, anche per PlayStation 5 è arrivato il momento di lasciar spazio al modello Pro, con una rinnovata potenza per sfruttare al massimo i videogiochi next-gen. PlayStation 5 Pro, per la prima volta, non offrirà di base il supporto per i dischi fisici, diventando a tutti gli effetti una console all-digital.

PlayStation 5 Pro: le migliori offerte, promozioni e codici sconto

Crediti: Sony

PlayStation 5 Pro è la nuova console di Sony che sarà disponibile sul mercato a partire dal 7 novembre 2024, ma dal 26 settembre 2024 sarà già possibile effettuare il pre-ordine per essere sicuri si riceverla a casa direttamente al day-one. In questo nostro approfondimento dedicato troverete le migliori offerte, promozioni e codici sconto per risparmiare. Il prezzo di listino sarà di 799€, ma grazie alle offerte che troverete qui sotto il risparmio è assicurato!

Amazon

PlayStation 5 Pro è disponibile su Amazon in offerta al prezzo di 749€ invece di 799€!

PlayStation 5 PRO 799,99€ 730,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 03/07/2025 09:55

eBay

PlayStation 5 Pro è già disponibile su eBay in sconto: con il codice che trovate qui sotto potrete far vostra la nuova console a soli 679€ invece di 799€.

Mediaworld

Il pre-ordine di PlayStation 5 Pro è disponibile da oggi (10 ottobre) anche su Mediaworld, al prezzo di listino di 799€.

Unieuro

Il pre-ordine di PlayStation 5 Pro è disponibile da oggi (10 ottobre) anche su Unieuro, al prezzo di listino di 799€.

Comet

Il pre-ordine di PlayStation 5 Pro è disponibile da oggi (10 ottobre) anche su Comet, al prezzo di listino di 799€.

Ultimo aggiornamento: 12 aprile

