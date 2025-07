Veo 3 arriva in Italia: la generazione video è sbalorditiva con Google Gemini Pro

Veo 3, l’innovativo modello di intelligenza artificiale per la generazione di video di Google, è finalmente arrivato anche in Italia e gli utenti possono finalmente sbizzarrirsi con la creazione di brevi filmati incredibilmente realistici. La particolarità di questo modello, infatti, è la grande precisione nei dettagli delle animazioni create con Google Gemini.

Veo 3 spopola anche in Italia, ma per utilizzarlo è richiesto un abbonamento

Veo 3 è una intelligenza artificiale in grado di creare filmati di alta qualità per una lunghezza massima di 8 secondi. La generazione dei video è estremamente semplice: basta descrivere a Google Gemini la scena che ha si ha in mente, per vedere le proprie idee realizzate nel giro di pochi secondi, con tanto di audio e dialoghi.

Nel corso delle prime settimane di disponibilità negli Stati Uniti, Veo 3 si è reso protagonista della creazione di meme che sono andati virali su tutti i social network, con video divertenti e particolarmente realistici. Per testare questo modello, tuttavia, è richiesto l’abbonamento ad uno dei piani a pagamento di Google Gemini.

Veo 3 è disponibile da oggi anche in Italia per tutti gli abbonati di Google AI Pro e Google Gemini Pro, tramite le app mobile ufficiali e la web app di Google Gemini.