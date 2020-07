La sfilata di produttori pronti ad annunciare l'arrivo di Android 11 Beta 1 si arricchisce con una nuova aggiunta, Realme X50 Pro. Google ha pubblicato la prima release dedicata alla futura versione di Android (qui trovate tutti i dettagli e le novità), un passo importante che rappresenta il preludio per il rilascio della versione stabile. Inoltre, adesso anche un maggior numero di modelli (oltre i Pixel) potranno testare con mano i cambiamenti dell'OS. Tra i protagonisti della prima beta, troviamo infatti anche Xiaomi, POCO, OPPO e OnePlus.

Aggiornamento 1/07: il flagship comincia a ricevere la prima beta basata su Android 11, per ora solo in patria. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme X50 Pro pronto a ricevere Android 11 Beta 1

La compagnia asiatica ha rivelato che Realme X50 Pro riceverà la release Android 11 Beta 1, ma al momento manca ancora una data precisa. Il periodo di riferimento è fissato a metà luglio, ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli. Il fatto che Realme abbia annunciato al volo la presenza di questa build a bordo del suo smartphone di punta non stupisce: in fondo parliamo appunto del nuovo modello top del brand, mosso dallo Snapdragon 865 e dotato del supporto alla ricarica SuperDart da 65W (qui trovate la nostra recensione).

Il dispositivo arriva con a bordo Android 10, nella veste dell'interfaccia proprietaria Realme UI. Per quanto riguarda il lancio di Android 11 nella sua prima incarnazione beta, non appena l'azienda darà il via al rilascio del firmware provvederemo ad aggiornare questo articolo con i link al download.

L'azienda ha dato il via al rilascio della Beta, ma solo in Cina (per ora) | Aggiornamento 1/07

Con l'annuncio di Android 11, la compagnia asiatica ha confermato già dal mese di giugno l'arrivo della prima beta dedicata al major update. Quest'oggi, il CMO Xu Qi Chase e il forum ufficiale del brand hanno dato il benvenuto ad Android 11 Beta 1 a bordo di Realme X50 Pro.

Al momento il firmware in questione è disponibile solo in patria e dovremo pazientare prima di avere una versione dedicata al mercato globale. Tornando alla beta, com'è facile immaginare si tratta di una primissima release e la stessa azienda consiglia l'installazione solo agli sviluppatori. Trattandosi di una build che non si aggiornerà frequentemente (almeno per ora) non è raccomandata per gli utenti standard.

