Con la primavera alle porte, è tempo di prodotti tecnologici in offerta. Infatti, nel nuovo volantino primavera Unieuro partono interessanti offerte su smartphone e indossabili Xiaomi, Huawei, OPPO e Realme.

Unieuro: ecco le migliori offerte Xiaomi, Huawei, OPPO e Realme nel volantino primavera

La carrellata di prodotti in sconto parte dagli smartphone Xiaomi, come il Mi 10T Lite che nella configurazione 128 GB scende al prezzo di 299.9€. Segue a ruota il Redmi 9 nella configurazione 64 GB in offerta a 129.99€. Passando agli indossabili, troviamo gli auricolari TWS Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a 19.99€. Per gli accessori e lo smart home è in offerta la MI TV Stick a 29.99€, ma anche il purificatore d'aria Mi Air Purifier 3C a 129.99€.

Da Xiaomi migriamo a Huawei con gli indossabili Watch Fit in offerta a 79.99€, ma anche gli auricolari TWS FreeBuds 3i 69.99€. Si torna agli smartphone con Realme 7 Pro in offerta a 279.9€, ma anche OPPO Reno 4 Pro a 599.9€, A52 a 149.99€ e A53s a 179.99€.

Queste ad altre imperdibili offerte come anche sulla mobilità con i monopattini elettrici di Xiaomi, vi rimandiamo al link a tutto il volantino completo di Unieuro, per tante occasioni sul sito e gli store fisici.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu