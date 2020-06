La fotocamera sotto al display di Visionox è qui: Xiaomi, OPPO e Huawei pronte alla svolta

La fotocamera sotto al display è più vicina di quanto si pensi o meglio, per Visionox pare sia così. Infatti, il noto produttore cinese di display OLED avrebbe completato il processo di sviluppo che permette di produrre in massa display con camera sottostante. Questa potrebbe essere una svolta per colossi come Huawei, Xiaomi ed OPPO.

Visionox, la fotocamera sotto al display è prossima al debutto: parte la corsa di Xiaomi, Huawei ed OPPO?

La tecnologia della fotocamera sotto al display non è un concetto inedito, dato che OPPO ci aveva già pensato tempo fa (seguita a ruota da Xiaomi), ma pare che Visionox abbia migliorato quel difetto di diffrazione che distorceva luminosità e colori. Come? Secondo la compagnia, grazie a differenti materiali organici e non organici che permettono di avere una maggiore trasparenza, ma non solo.

Infatti, il display in questione, sarà dotato di un algoritmo che ottimizzerà luminosità, gamma cromatica e risolverà problemi di angolo di visione e riflessi, così come avveniva per quello di OPPO. Ma non tutto pare perfetto, sebbene pare sia inevitabile. L'ottimizzazione della disposizione dei pixel attorno all'obiettivo della fotocamera che, almeno sulla carta, permette al sensore di “guardare attraverso” il display, potrebbe però portare ad una compromissione della qualità delle immagini. (esempio, se tutto è settato in Full HD, il sensore sotto il display potrebbe ridimensionare la qualità dell'immagine in HD o addirittura in SD).

La svolta però, è dietro l'angolo, dato che questa soluzione potrebbe accontentare comunque tutti. Per vedere se Xiaomi, OPPO, Huawei e altri implementeranno la fotocamera sotto al display, dovremo aspettare i primi sample o rendering, oppure le fiere dedicate nel 2021. Per quanto riguarda la compagnia di Lei Jun – secondo le ultime indiscrezioni – non è previsto alcun dispositivo con fotocamera sotto il display nella seconda metà dell'anno.

