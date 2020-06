OPPO Reno 4: modalità Notte anche nei video, su GeekBench con Snap 765G

Mancano pochissimi giorni alla data di presentazione dei nuovi OPPO Reno 4 e 4 Pro che, per quanto non saranno top di gamma, porteranno con sé novità rilevanti. In particolar modo per il comparto fotografico, con funzionalità che siamo sicuri che ritroveremo sulla concorrenza. Mi riferisco alla modalità Notturna, non più relegata solamente al comparto fotografico, ma anche a quello dei video. L'ultimo teaser parla proprio di questo, specificando come la Super Night Sight andrà a migliorare anche la registrazione delle clip con poca luce.

OPPO Reno 4 porterà la modalità Notturna anche nei video

Nel frattempo, l'inedito OPPO PDNM00 ha fatto la sua comparsa su GeekBench, dandoci un assaggio delle prestazioni che verranno sprigionate da Reno 4.

È praticamente certo che Reno 4 e 4 Pro si baseranno sullo Snapdragon 765G, soluzione targata Qualcomm che si pone subito sotto ai SoC di fascia alta. Il modello preso in analisi su GeekBench specifica che ci sarà anche una variante dotata di 12 GB di RAM.

Secondo quanto finora trapelato, la scheda tecnica di OPPO Reno 4 e 4 Pro sarà la seguente:

Reno 4 Display Super AMOLED da 6,43″ Full HD+ dimensioni di 159,3 x 74 x 7,8 mm e 183 g processore Qualcomm Snapdragon 765G GPU Qualcomm Adreno 620 tripla fotocamera da 48+8+2 MP selfie camera da 32 MP batteria da 4.000 mAh con Super VOOC da 65W sistema operativo Android 10 con ColorOS 7

Reno 4 Pro Display Super AMOLED da 6,55″ Full HD+ a 90 Hz dimensioni di 159,6 x 72,5 x 7,6 mm e 172 g processore Qualcomm Snapdragon 765G GPU Qualcomm Adreno 620 tripla fotocamera da 48+12+13 MP dual selfie camera da 32+2 MP batteria da 4.000 mAh con Super VOOC da 65W sistema operativo Android 10 con ColorOS 7



