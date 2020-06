OnePlus 7/7 Pro si aggiornano alla OxygenOS 10.0.6

È tempo di aggiornamenti, nuovamente per la coppia composta da OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. L'update riguarda l'introduzione della OxygenOS 10.0.6, fondamentalmente una riproposizione internazionale della precedente OxygenOS 10.3.3. Quest'ultima era destinata al pubblico indiano, mentre quella di oggi riguarda gli utenti Global ed Europa.

LEGGI ANCHE:

Ripercorriamo la storia degli sfondi ufficiali di OnePlus | Download

La OxygenOS 10.0.6 arriva a bordo di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro

Trattandosi praticamente dello stesso aggiornamento, la OxygenOS 10.0.6 porta con sé le stesse novità incluse nella OxygenOS 10.3.3. L'update riguarda perlopiù migliorie al sistema in generale, andando a limare alcuni comparti quali audio e batteria. Vengono aggiunte anche le patch di maggio, così come il rilevamento di sporcizia sulla lente della fotocamera.

Sistema OnePlus Bullets Wireless Z può ora essere integrato con Dolby Atmos per una migliore qualità del suono Ottimizzata la regolazione del volume per una migliore esperienza dell'utente Migliorata l'esperienza d'uso della batteria Migliore stabilità di sistema e fix di problemi generali Aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2020

Fotocamera Aggiunta la funzione di rilevamento della lente sporca



Come tutti gli aggiornamenti del genere, anche la OxygenOS 10.0.6 per OnePlus 7 e 7 Pro è in fase di roll-out e raggiungerà tutti i dispositivi nel corso dei prossimi giorni.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu