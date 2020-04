OnePlus 8 Pro a 360° in tutte le colorazioni, quale preferite?

Era soltanto questione di tempo prima che WinFuture pubblicasse i render ufficiosi anche per OnePlus 8 Pro. Il blog tedesco è solito avere in anticipo fra le mani le immagini delle prossime uscite telefoniche, come dimostrato con il modello base. Adesso potete scoprire anche quali saranno le colorazioni con cui verrà commercializzato il Pro, non identiche a quelle di OP8.

OnePlus 8 Pro: pubblicati i render con tutte le colorazioni

Partiamo con l'ammirare OnePlus 8 Pro da tutti gli angoli nella colorazione Ultramarine Blue…

… passando per quella Glacial Green…

… finendo con quella Onyx Black.

Confrontando OnePlus 8 Pro con OnePlus 8, si nota come le versioni verde e nera saranno condivise. Al contrario, OP8 sarà l'unico a sfoggiare la sgargiante colorazione Interstellar Glow, mentre OP8 Pro sarà l'unico nella Ultramarine Blue. Una notizia che non farà piacere a quelli che (come me) avrebbero voluto un modello di punta più variopinto. Detto questo, WinFuture rimarca le specifiche di OnePlus 8 Pro, a partire dal più evoluto display AMOLED HDR10+ da 6.78″ Quad HD+ a 120 Hz, curvo ai lati e con fino a 1300 nits di luminosità. In alto a sinistra ci sarà la selfie camera, non più a scomparsa, da 16 MP, mentre è possibile scorgere la griglia in alto che coprirà uno dei due speaker stereo.

Sul retro c'è una coppia di Sony IMX689 e IMX586 da 48+48 MP f/1.78-2.2. Oltre al primario, quello grandangolare avrà un FoV da 120° per scatti ad ampio raggio. L'altro sensore è un teleobiettivo da 8 MP f/2.4, finendo con un 5 MP utilizzato per acquisire ulteriori dati sui colori dell'immagine. A corredo di tutto c'è un modulo per l'autofocus laser ed un doppio flash LED. Non mancherà lo Snapdragon 865, chipset 5G affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.0.

Vi ricordiamo che in questo articolo potete seguire l'evento in diretta, per uno smartphone che potrebbe riservare “sorprese” sui prezzi.

