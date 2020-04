Huawei sbaglia di nuovo: promossa una foto scattata con DSRL

Ogni volta che Huawei promuove qualcosa che abbia a che fare con una fotocamera, probabilmente a molti si drizzano le antenne. L'azienda non ha un buono storico sotto questo aspetto: l'esempio più esemplare è quanto accaduto con Huawei P9. Per non parlare della stessa cosa accaduta più avanti, in occasione del lancio di Huawei Nova 3. Ultimo a livello temporale è stato quello accaduto durante il periodo promozionale di Huawei P30. In tutti i casi il problema riguarda sempre una cosa sola: il “fraintendimento” fra smartphone e DSLR.

Un contest fotografico di Huawei viene promosso in maniera errata

Quanto è successo in questi giorni riprende proprio questo trend deprecabile. Sul social asiatico Weibo è stato indetto da Huawei un contest fotografico per premiare gli utenti che avrebbero realizzato lo scatto più suggestivo con uno dei loro smartphone. Quella che vedete qua sotto è stata caricata da uno dei partecipanti ed è un'immagine veramente bella. Bellissima. Forse troppo bella per essere stata realizzata con un telefono.

Ed infatti non c'è voluto molto prima che si scoprisse che la macchina con cui è stata realizzata è una Nikon D850, grazie ai dati EXIF correlati. Addirittura la stessa foto è stata caricata più di un anno fa sul portale dedicato 500px, evidenziane la natura da reflex. Evidentemente questo dettaglio è scappato dalle maglie dei moderatori, avendola presa ad esempio come scatto con cui promuovere questa iniziativa. Huawei non ha tardato molto a chiedere scusa per l'accaduto, per quanto abbia scaricato la colpa affermando che sia stata diretta responsabilità dell'utente.

Ma è innegabile che Huawei sia tenuta a controllare che non ci siano casi illegittimi come quello in questione. Anche perché altri utenti su Weibo hanno individuato diverse foto non scattate con smartphone, bensì con DSLR, caricate per partecipare al contest.

