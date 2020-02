L'ecosistema di Xiaomi è composto da tantissimi prodotti, alcuni dei quali sono sinergici fra loro. Per esempio, la Xiaomi Mi Band 4 può essere più di una semplice smartband, se si sa sfruttare al meglio. Da poco è stata rilasciata pubblicamente l'ultima versione dell'app dedicata per smartphone, ovvero la Mi Fit 4.0.15. E con quest'ultimo aggiornamento è adesso possibile sfruttare il celebre wearable per utilizzarlo in cooperativa con gli Xiaomi Mi Notebook.

Xiaomi Mi Band 4 dà il meglio di sé quando assieme a Mi Notebook

Nel mentre attendiamo nuovi rumors per la futura Mi Band 5, fa piacere sapere che la Xiaomi Mi Band 4 ha ancora più funzioni. Come vedete nell'animazione qua sopra, basta indossarla ed averla precedentemente sincronizzata per sbloccare il notebook abbinato. Una comodità non da poco che permette di bypassare uno step e rendere il tutto ancora più automatico e rapido.

Il sensore che permette ciò è presente sia nella versione standard che quella con NFC ed il supporto è presente con tutti i notebook Xiaomi e Redmi. Fra l'altro, l'ultimo update Mi Fit aggiunge la personalizzazione del colore dei dettagli della watchfaces, per un totale di 117 colori.

