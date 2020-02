Il debutto di Redmi 9 è più vicino di quanto pensiate

Era inizio febbraio quando il capo indiano Manu Kumar Jain anticipava l'uscita di nuovi smartphone Xiaomi per l'India. O meglio, nuovi modelli Redmi, come dimostrato nel teaser pubblicato su Twitter. Si era ipotizzato che si potesse trattare di Redmi Note 9, del quale non si parlerà, però, prima del lancio di Redmi K30 Pro. Il modello in arrivo si tratterebbe, invece, di Redmi 9, la cui presentazione dovrebbe avere luogo in India assieme alla serie Xiaomi Mi 10.

Redmi 9 sarà lanciato in India assieme alla serie Xiaomi Mi 10

Una fonte interna ha rivelato la notizia a 91Mobiles, affermando che il lancio di Redmi 9 dovrebbe avvenire durante il periodo di metà marzo. Per il modello della fascia Note, invece, se ne riparlerebbe soltanto successivamente ad aprile, in modo da non accavallare troppo i periodi di commercializzazione.

Per il momento non sappiamo granché su Redmi 9, se non che dovrebbe essere basato sul SoC Helio G70 del produttore MediaTek. Il chipset a 12 nm include una CPU octa-core (2x Cortex-A75 a 2.0 GHz + 6x Cortex-A55 a 1.7 GHz) ed una GPU Mali-G52, oltre al supporto alle RAM LPDDR4X. Sempre i rumors indicano la possibile presenza di uno schermo da 6.6″ con notch a goccia, oltre a 4/64 GB di storage.

