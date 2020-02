OPPO Watch debutterà ufficialmente assieme a Find X2

Un po' come tutti i produttori concorrenti, anche OPPO avrebbe dovuto cavalcare l'hype del MWC 2020 per presentare le sue novità. Una su tutte OPPO Find X2, l'avveniristico smartphone che terrà banco in separata sede, più precisamente il 6 marzo. Probabilmente l'evento avverrà in modalità streaming, come avvenuto ieri nel caso di Huawei ed Honor. Fatto sta che, come i produttori citati, anche OPPO coglierà l'occasione per presentare più di un prodotto. Sì, perché assieme allo smartphone adesso sappiamo che ci sarà per certo il tanto atteso smartwatch.

Manca ormai poco al lancio dello smartwatch OPPO: cosa aspettarsi?

Un teaser postato sullo store ufficiale ce lo comunica, mettendo in bella mostra le linee del quadrante e la data di presentazione. Tutto viene ancora lasciato all'immaginazione, non svelandoci nessun altro dettaglio oltre a quello che già sappiamo bene. Specialmente in fatto di display, come già rivelato nelle foto dal vivo dello schermo che proteggerà l'effettivo display.

Uno schermo curvo, sinuoso e che simboleggerebbe una certa ricerca qualitativa da parte di OPPO. Una qualità che si rispecchierebbe anche nel prezzo, che si vocifera non sarà alla portata di tutte le tasche. Fra le sue caratteristiche si vociferano anche una ricarica super rapida e la modalità ECG.

