iQOO segue OPPO ed estende la garanzia dei suoi smartphone a causa del Coronavirus

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente intensi per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus ed il suo impatto nel mondo tech, vista la cancellazione del MWC 2020. Nonostante la fiera catalana sia KO, Realme ha rivelato che il suo evento si terrà tramite una sessione in streaming da Barcellona; tutti gli altri produttori (come Xiaomi e OPPO) hanno rimandato il debutto in Europa dei rispettivi flagship. La situazione non è delle migliori e perfino gli store cinesi hanno deciso di intervenire, nel caso di Banggood con un reportage che informa gli utenti occidentali delle contromisure sul luogo di lavoro per prevenire il contagio. In questo clima particolare, varie aziende stanno annunciando un cambio nelle politiche inerenti la garanzia dei propri smartphone, come OPPO ed ora anche iQOO.

Dopo OPPO anche iQOO annuncia una nuova politica per la garanzia degli smartphone

Proprio come nel caso della rivale cinese, anche iQOO ha optato per un offrire agli utenti un servizio di garanzia estesa per un massimo di 90 giorni, con scadenza il 31 marzo 2020. Il motivo dietro questa decisione è abbastanza chiaro: le attività commerciali in Cina hanno subito una battuta d'arresto e l'estensione della garanzia rappresenta una misura per tutelare gli utenti alle prese con uno smartphone difettoso o danneggiato. Visto l'allungamento dei tempi per le riparazioni, la nuova politica arriva come una manna dal cielo per i clienti del brand.

Inoltre iQOO conferma servizi aggiuntivi e gratuiti, oltre alla classica riparazione e la spedizione, come la disinfezione dei dispositivi riparati. Per quanto riguarda l'ultima fatica della compagnia, iQOO 3 sarà presentato il 25 Febbraio e avrà dalla sua un comparto tecnico bestiale grazie allo Snapdragon 865, alla RAM LPDDR5 e allo storage UFS 3.1. Se siete curiosi di saperne di più, qui trovate tutti i dettagli tra foto, render, specifiche e benchmark del prossimo flagship.

