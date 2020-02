Huawei Search sostituirà il motore di ricerca di Google

Per quanto la stessa Google se ne lamenti col governo statunitense, Huawei continua a non poter utilizzare i servizi di Mountain View. Da qualche mese gli smartphone (anche Honor) non integrano più l'ecosistema di Google, fra app e framework software. A questo punto l'azienda si trova costretta a sostituire via via gli elementi, a partire da AppGallery al posto del Play Store. La strada verso il podio delle piattaforme di app è ancora lunga e tortuosa, ma i risultati si iniziano già a vedere. Sempre più app stanno venendo inserite, a partire dai principali social, la base per un ecosistema software all'altezza dei concorrenti.

LEGGI ANCHE:

Huawei certificata dall’EuroPriSe: privacy al sicuro in Europa

Niente Google? La ricerca sarà affidata alla nuova app Huawei Search

Ma non basta soltanto un posto dove trovare le app. L'assenza di Google comporta tutta una serie di penalizzazioni: Squid al posto di Google News, Huawei Assistant al posto di Google Assistant, ma anche l'impossibilità di usare Google Search. Uno degli elementi base è proprio il celeberrimo motore di ricerca di Big G, non soltanto tramite browser ma anche con l'app dedicata. Al suo posto interverrà a breve Huawei Search, l'alternativa pensata per compensare tale assenza.

Come mostrano i primi screenshots, Huawei Search sarà una nuova app che entrerà a far parte degli Huawei Mobile Services. Al suo interno potremo effettuare ricerche rapide, così come avere delle scorciatoie per meteo, risultati sportivi, conversione di unità e calcolatrice. I risultati ottenuti potranno anche essere filtrati per categorie come video, notizie ed immagini, permettendo una ricerca più capillare.

Come riporta HuaweiCentral, l'app sarà a breve disponibile sugli smartphone Huawei ed Honor tramite AppGallery. Ovviamente tutti i nuovi modelli lo avranno pre-installato di default.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.