Huawei P40: doppia selfie cam, con un extra per Pro e “PE”

Durante il keynote di Mate XS, che si sarebbe dovuto tenere al MWC 2020, è stata confermata la data di lancio della serie Huawei P40. Sappiamo già che ci saranno almeno due smartphone, fra cui Huawei P40 Pro, così come la possibile comparsa di un top di gamma extra, sotto il nome di Premium Edition. Da qualche anno il produttore ci ha abituati ad un cambio della parte frontale: dal bordo di P10 alla tacca di P20, fino al “gotch” di P30. E anche con P40 il cambiamento avverrà, passando al display forato che caratterizzerà molti flagship nel 2020.

La selfie camera si sdoppierà su Huawei P40, forse triplicandosi su P40 Pro e “PE”

Tuttavia, il 2020 porterà con un sè un piccolo ma significativo cambiamento che renderà ancora più diversi fra loro Huawei P40 e P40 Pro. Come illustrato in maniera stilizzata dal leaker Teme, la disposizione della selfie camera non sarà uguale per i tre modelli di cui sopra. Per tutto il trittico i sensori saranno comunque due, con il secondario che potrebbe essere un grandangolare, così come un sensore ToF.

P40 🔘 🔘

P40 Pro 🔘◽🔘

P40 Pro PE 🔘◽🔘 pic.twitter.com/029pYSi6zL — Teme (特米) (@RODENT950) February 26, 2020

A cosa servirà lo spazio in più dei modelli superiori? C'è chi ipotizza che possa integrare un sensore ToF, confermando il grandangolare. Ma c'è anche chi vocifera che potrebbe includere un sensore IR, incaricato di aiutare il sistema di riconoscimento facciale. Anche perché l'assenza di una tacca vera e propria fa sì che sia impossibile includere un comparto hardware incaricato di uno sblocco 3D. Aggiungendo un sensore IR si permetterebbe alla sola selfie camera di poter agire anche in notturna, risultando più efficace.

Curiosi di sapere quali saranno tutte le novità del comparto fotografico? Allora vi consigliamo vivamente di leggere il nostro articolo dedicato.

