Il GM parla di POCOPHONE F2 e del futuro dell’azienda

Come accaduto per Redmi, anche la realtà che sta dietro al marchio POCO ha deciso di rendersi più indipendente da Xiaomi. Da ora in poi la strategia di approccio al mercato cambierà, come anticipa lo stesso general manager C Manmohan. A questo punto la concorrenza si espanderà anche ai brand “fratelli”, il ché non potrà che favorire i consumatori. Il tutto mantenendo lo stesso slogan di debutto, ovvero “tutto ciò di cui hai bisogno, niente di superfluo“.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10 è prossimo al debutto: la conferma arriva da Lei Jun

Il general manager di POCO illustra il futuro dell'azienda

Nonostante ciò, i legami con la casa madre rimarranno, almeno per il momento. Legami fisici veri e propri, visto che il GM Poco continuerà a lavorare all'interno degli uffici Xiaomi in quel di Pechino. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Gadgets360:

“Penso che Mi e Redmi abbiano una propria posizione sul mercato. In effetti, una posizione molto forte sul mercato. Ma POCO è stata in grado di differenziarsi e ha più o meno vissuto la sua vita per l'ultimo anno e mezzo. Per il momento, mi vedrete negli uffici di Xiaomi, perché per il momento stiamo sfruttando le loro risorse.“

Detto questo, nel corse del 2020 POCO metterà su un team dedicato ai prodotti, uno per la vendita ed uno per il marketing. Da parte di Xiaomi, continuerà ad essere utilizzato il loro servizio post-vendita, così come i server per la conservazione dei dati. Anche la MIUI continuerà ad essere utilizzata, in modo da ricevere gli aggiornamenti relativi. Quello che cambierà è il servizio di vendita, non dando più l'esclusività ai negozi Xiaomi per i dispositivi POCO.

In merito al chiacchierato Pocophone F2, il GM non ha voluto sbilanciarsi, dichiarando soltanto che sarà il successore diretto di Pocophone F1. Questo significherà che integrerà un chipset di fascia alta ma ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ha poi aggiunto che potrebbe anche debuttare nel Q1 2020, non escludendo la possibilità di lanciare altri prodotti che non siano smartphone.

Nel frattempo, vi ricordiamo che POCO si sta apprestando alla presentazione di Pocophone X2, come già si evince da questo video unboxing in anteprima.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.