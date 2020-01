Huawei Days da Unieuro: tante offerte per San Valentino

Nelle vostre mire da acquirenti c'è un prodotto Huawei, magari uno smartphone? O uno dei vari accessori del suo ecosistema? Se sì, sappiate che Unieuro ha dato il via agli Huawei Days, periodo promozionale con tante offerte sul brand asiatico. Per celebrare il futuro giorno di San Valentino, la piattaforma di e-commerce permetterà agli utenti di poter usufruire di numerosi sconti. Ecco quali prodotti sarà possibile acquistare a prezzo tagliato, da oggi fino al 13 febbraio.

Gli Huawei Days vi offrono smartphone, wearables ed accessori a prezzo scontato

Partendo dagli smartphone, il primo dispositivo in offerta è Huawei P30 Pro per la fascia alta, mentre scendendo di categoria troviamo Huawei Nova 5T. Da non dimenticare anche in bundle piuttosto ricco offerto assieme a Huawei Mate 30 Pro. Per quanto riguarda la fascia più low-cost, ci sono Huawei P Smart 2019, Y6s e Y6 2019.

Huawei Mate 30 Pro – 1099.90€ con in bundle Watch GT 2 e FreeBuds Lite

Huawei P30 Pro – 699.90€

Huawei Nova 5T – 399.90€

Huawei P Smart 2019 – 159.90€

Huawei Y6s – 149.90€

Huawei Y6 2019 – 119.90€

Non meno interessanti sono le offerte per gli accessori, partendo da quella disponibile sulle Huawei Freebuds 3. Le cuffie true wireless sono acquistabili a 159.90€, mentre il secondo paio a 99.90€.

Huawei Watch GT 2 (42 mm) – 200.90€

Huawei Watch GT 2 (46 mm) – 200.90€

Huawei Watch GT 2 in Titanio – 250.90€

Huawei Watch GT Active – 149.90€

Huawei Watch GT – 139.90€

Huawei Band 4 – 34.90€

Huawei FreeBuds Lite – 159.90€, secondo paio 99.90€

Huawei E5576-320 Router Portatile – 49.99€

Huawei WS5200 Router – 39.99€

Huawei Wi-Fi Q2 Router e Access Point – 199.99€

Huawei Wi-Fi Q2 Pro Base e Satellite – 169.99€

Ci sono anche i tablet in offerta:

Huawei MediaPad M5 Lite 4G – 279.99€

Huawei MediaPad T5 4G – 229.99€

