EMUI 10 Stabile arriva su altri 14 modelli Huawei ed Honor

Come affermato dall'azienda, la EMUI 10 è già arrivata a bordo di 1 milione di dispositivi in giro per il mondo. Soprattutto in Cina, dove il rilascio dell'aggiornamento, sia in fase Beta che non, è più tempestivo. Non a caso, su Weibo è stata postata un'immagine con cui vengono comunicati altri 14 nuovi modelli che riceveranno l'update alla EMUI 10 in forma stabile.

Aggiornamento 09/01: alla lista si aggiunge ufficialmente anche Honor 8X. Dopo aver avviato il programma di Beta Testing, prima in Cina e poi in India, il roll-out stabile partirà durante la terza settimana di gennaio.

Huawei ed Honor rilasciano la EMUI 10 stabile su altri modelli in Cina: ecco quali

Ecco quali sono i modelli coinvolti dalla nuova tranche di aggiornamenti:

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro

Huawei P20, Huawei P20 Pro

Huawei Nova 4e

Huawei Enjoy 10 Plus, Huawei Enjoy 9s

Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7

Honor 20i

Honor 10 Lite

Honor 8X

Come anticipato, questo elenco riguarda il territorio cinese, perciò non è considerabile valida al 100% per il nostro mercato. Tuttavia, la presenza di modelli come Maimang 7 e 8 potrebbe riflettersi anche da noi. Se non lo sapeste, infatti, Huawei Maimang 7 è stato portato da noi come Mate 20 Lite, mentre Maimang 8 è il nostro P Smart+ 2019. Come già visto con gli updates rilasciati nelle settimane passate, le novità della EMUI 10 partono da un redesign della UI, passando per icone smussate, animazioni migliorate, Tema Scuro ed Always-On a colori.

