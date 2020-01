Honor V30 Lite: sei davvero tu?

Sembra che nel 2020 Honor voglia spingere sull'acceleratore, proponendo tanti diversi smartphone anche nel nostro mercato. Durante tutto l'anno passato, infatti, l'azienda cinese si è impegnata per dare nuovo lustro alla propria produzione, lanciando alcuni dispositivi davvero interessanti come Honor 9X. Malgrado questo, però, non si accontenta. Spunta online, infatti, la certificazione di un nuovo prodotto, probabilmente un device della famiglia Honor V30. Che si tratti di una variante più piccola, magari Honor V30 Lite?

Honor V30 Lite potrebbe montare un display OLED

Da qualche tempo sono stati lanciati sul mercato Honor V30 e V30 Pro. Questi due smartphone, in patria, hanno riscosso un enorme successo, riuscendo a catturare l'interesse di un'importante fetta di pubblico. Nonostante questo, però, pare che il brand abbia certificato recentemente un altro smartphone di tale famiglia, probabilmente Honor V30 Lite.

Dal MIIT, dunque, è spuntato un nuovo dispositivo, con tanto di foto. Stando alle immagini, quindi, questo modello assomiglia molto alla famiglia V30, mostrando praticamente lo stesso comparto fotografico posteriore a livello di design. Al suo interno, però, la dotazione dovrebbe essere leggermente inferiore, presentando qualche caratteristica di fascia più bassa. Questo, comunque, presenta come nome in codice MOA-AL00 e potrebbe implementare, al suo interno, un display OLED da 6,3 pollici di diagonale. Nei documenti, poi, vediamo come le dimensioni siano di 159,07 x 74,06 x 9,04 mm, dotandosi anche di una batteria da 4.900 mAh. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni a riguardo.

